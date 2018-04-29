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Сельский глава попался на взятке в Кировоградской области

Киев • УНН

 • 9916 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке председателя сельского совета одного из районов Кировоградской области. Об этом УНН сообщили в пресс-группе УСБУ в области.

Сельский глава попался на взятке в Кировоградской области

Чиновник требовал от местного предпринимателя десять тысяч гривен за содействие в предоставлении в аренду земельного участка для коммерческого использования, расположенной в водоохранной зоне реки Южный Буг.

Сотрудники СБ Украины задержали сельского главу после получения части неправомерной выгоды в районном центре.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1200000 грн. Такое решение объявила следственная судья Людмила Кизюн.

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