Сельский глава попался на взятке в Кировоградской области

Чиновник требовал от местного предпринимателя десять тысяч гривен за содействие в предоставлении в аренду земельного участка для коммерческого использования, расположенной в водоохранной зоне реки Южный Буг.



Сотрудники СБ Украины задержали сельского главу после получения части неправомерной выгоды в районном центре.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.



Продолжаются неотложные следственные действия.



Как сообщал УНН, Соломенский районный суд Киева применил к руководителю структурного подразделения одного из межрайотдела Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александру Карамушке меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 1200000 грн. Такое решение объявила следственная судья Людмила Кизюн.