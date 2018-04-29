Сільський голова попався на хабарі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на хабарі голову сільської ради одного із районів Кіровоградщини. Про це УНН повідомили у прес-групі УСБУ в області.
Посадовець вимагав від місцевого підприємця десять тисяч гривень за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки для комерційного використання, розташованої у водоохоронній зоні річки Південний Буг.
Співробітники СБ України затримали сільського голову після отримання частини неправомірної вигоди у районному центрі.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Як повідомляв УНН, солом'янський районний суд Києва застосував до керівника структурного підрозділу одного з міжрайвідділів Головного управління СБУ в Києві та Київській області Олександра Карамушки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 1,2 млн грн. Таке рішення оголосила слідча суддя Людмила Кізюн.