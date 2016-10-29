Сильный обстрел происходит в Авдеевке - жители
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В Авдеевке Донецкой области происходит сильный обстрел, который начался около 23.00, 28 октября. передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Источник отмечает, что об огне сообщают местные жители, информацию подтверждают и волонтеры, которые находятся на позициях у населенных пунктов, и жители оккупированного Донецка и Макеевки.
"Под сильным артиллерийским огнем - Авдеевка, Оленевка, поселок Трудовое и район Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, не подконтрольные Украины, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время.
В штабе АТО пока ничего не сообщают об обстреле.
По состоянию на 18.00 28 октября боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.