Сильный обстрел происходит в Авдеевке - жители

Источник отмечает, что об огне сообщают местные жители, информацию подтверждают и волонтеры, которые находятся на позициях у населенных пунктов, и жители оккупированного Донецка и Макеевки.

"Под сильным артиллерийским огнем - Авдеевка, Оленевка, поселок Трудовое и район Донецкого аэропорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел ведется со стороны Ясиноватой, Яковлевки и Макеевки, не подконтрольные Украины, говорят очевидцы. По словам местных жителей, этот обстрел сильнейший за последнее время.

В штабе АТО пока ничего не сообщают об обстреле.

По состоянию на 18.00 28 октября боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.