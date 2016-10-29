Сильний обстріл відбувається в Авдіївці - жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. В Авдіївці Донецької області відбувається сильний обстріл, який розпочався близько 23.00, 28 жовтня. Передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Джерело зазначає, що про вогонь повідомляють місцеві жителі, інформацію підтверджують також волонтери, що перебувають на позиціях біля населених пунктів, і жителі окупованого Донецька та Макіївки.
“Під сильним артилерійським вогнем — Авдіївка, Оленівка, селище Трудівське та район Донецького аеропорту,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обстріл ведеться з боку Ясинуватої, Яковлівки та Макіївки, що не підконтрольні Україні, кажуть очевидці. За словами місцевих жителів, цей обстріл найсильніший за останній час.
У штабі АТО наразі нічого не повідомляють про обстріл.
Станом на 18.00, 28 жовтня бойовики 21 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.