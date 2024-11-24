Сильный ветер, гололедица, а местами снег: прогноз погоды на 24 ноября
Киев • УНН
В Украине ожидается облачная погода с температурой от -7° до +6°, местами мокрый снег и гололедица. На дорогах гололедица, ветер северо-западный с порывами до 20 м/с.
Погода в Украине в воскресенье, 24 ноября, будет облачной. Синоптики обещают местами порывистый ветер. На большинстве территории не прогнозируют осадки. Об этом сообщил «Укргидрометцентр», пишет УНН.
Детали
В восточных областях, ночью в юго-восточной части умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), днем на Закарпатье небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков.
В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на юго-востоке страны, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 2-7° мороза, на востоке, днем в Украине от 3° мороза до 2° тепла, в южной части 1-6° тепла. В Карпатах небольшой снег; температура ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.
Погода в Киеве и областиПогода в Киеве и области
Облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.
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