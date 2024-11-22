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Погода в Украине: от снега до +14° - где ждать наибольших контрастов

Киев  •  УНН

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В Украине ожидаются контрастные погодные условия: от снега и морозов на западе до дождей и +14° на юго-востоке. На дорогах возможна гололедица, ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

В Украине в ближайшие дни ожидаются разные погодные условия, в зависимости от региона: от снега на западе до дождя на юго-востоке с температурой от -8° до +14°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 23 ноября в западных областях небольшой, ночью в Карпатах умеренный снег, температура ночью 3-8° мороза, днем около 0°; в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью значительный, днем местами небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; на остальной территории умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток 3-8° тепла, днем в юго-восточной части до плюс 14°.

В последующие двое суток, 24-25 ноября, в Украине преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед; температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.

На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с, завтра в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с, ночью на юге страны местами 25 м/с.

Снежные заносы и мороз до -11°C: экстремальная зима уже в Карпатах22 нояб. 2024, 08:22 • 10236 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
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