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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Снежные заносы и мороз до -11°C: экстремальная зима уже в Карпатах

Снежные заносы и мороз до -11°C: экстремальная зима уже в Карпатах

Киев  •  УНН

 • 1653 просмотра

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В высокогорье Карпат выпало до 90 см снега, а температура снизилась до -11°C. Синоптики прогнозируют снег по всей Украине до конца недели с ночными морозами до -5°C.

В высокогорье Карпат царит настоящая зима - снежные заносы достигают метра, а температура упала ниже -10 °С. На горе Поп Иван высота снежного покрова колеблется от 20 до 90 см. Об этом пишет руководитель Черногорского поисково-спасательного поста на горе Поп Иван Василий Фицак, передает УНН.

Обсерватория начинает белеть. Всю ночь и до утра дует сильный ветер, метель, столбик термометра на отметке -11 °С

- отметил спасатель.

Синоптики прогнозируют, что снег в Украине будет идти как минимум до конца недели. Ночью ожидаются морозы до -5 °С, днем температура будет подниматься до +5 °С. Кроме того, предупреждают о гололедице и сильном ветре с порывами до 15-20 м/с.

Напомним

По прогнозу, 22 ноября на большей части страны выпадет снег или дождь. На дорогах гололедица, температура будет колебаться от -6 °С до +13 °С. Наибольшие осадки ожидаются на Закарпатье.

Мокрый снег и гололедица: какая погода ждет киевлян завтра21 нояб. 2024, 14:46 • 20075 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Общество
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