Мокрый снег и гололедица: какая погода ждет киевлян завтра
Киев • УНН
22 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и гололедица, днем - мокрый снег и дождь. КГГА предоставила перечень контактных номеров экстренных служб для различных чрезвычайных ситуаций.
Завтра, 22 ноября, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию предоставленную Укргидрометцентром.
Также по прогнозам синоптиков ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь, температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° тепла.
«Специалисты призывают во время сильного ветра плотно закрывать окна; убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт», - добавили в Киевской городской государственной администрации.
Там также напомнили контакты служб, к которым следует обращаться в случае различных непредвиденных ситуаций, которые могут быть вызваны непогодой.
Если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу «Киевзеленстроя»: 0442724018.
Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам: 0503873542 (телефон ЦОДР).
«Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, а пешеходов - быть осторожными и носить фликеры в темное время суток», - отметили в КГГА.