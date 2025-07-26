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Сильная жара и локальные ливни: синоптики дали прогноз

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В ближайшие дни в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются дожди, грозы, град и шквалы. На остальной территории страны прогнозируется жаркая погода, местами до +38°.

Сильная жара и локальные ливни: синоптики дали прогноз

В ближайшие дни в Украине ожидаются локальные ливни и грозы, град и шквалы, что будет сопровождаться жарой, местами до +38°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, в ближайшие трое суток, 27-29 июля, в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, местами значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, температура ночью 14-20°, днем 20-26°.

В большинстве северных, центральных, днем 27 июля и в Одесской и Николаевской областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков, температура ночью 17-24°, днем 27 июля 25-30°.

На юге и юго-востоке, 28-29 июля в большинстве областей 29-34°, в южных и большинстве центральных областей местами сильная жара 35-38°

- сообщили в Укргидрометцентре.

Украину охватит жара, местами до +40°: прогноз на выходные25.07.25, 14:27 • 3194 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Погода и окружающая среда
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