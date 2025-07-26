Сильна спека і локальні зливи: синоптики дали прогноз

Найближчими днями в Україні очікуються локальні зливи і грози, град та шквали, що супроводжуватиметься спекою, місцями до +38°, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

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За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби, 27-29 липня, у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, місцями значні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, температура вночі 14-20°, вдень 20-26°.

У більшості північних, центральних, вдень 27 липня і в Одеській та Миколаївській областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів, температура вночі 17-24°, вдень 27 липня 25-30°.

На півдні та південному сході, 28-29 липня в більшості областей 29-34°, у південних та більшості центральних областей місцями сильна спека 35-38° - повідомили в Укргідрометцентрі.

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