Сильная армия, вооружение, обучение, разведданные: Зеленский о том, что нужно Украине

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Президент Зеленский заявил, что для защиты Украине нужна сильная армия, вооружение, обучение и разведданные. Это заявление он сделал во время встречи с президентом США Трампом.

Сильная армия, вооружение, обучение, разведданные: Зеленский о том, что нужно Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы сильная украинская армия, вооружение, обучение и разведданные. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, передает корреспондент УНН.

Нам нужно все. Это включает две части. Во-первых, сильная украинская армия. Это вооружение, это обучение, это разведданные

- сказал Зеленский, отвечая на вопрос в трансляции на украинском языке, что нужно Украине для мирного соглашения.

Как уточнили в ЦПД СНБО, среди главных месседжей Зеленского было: "Украине нужна сильная армия, вооружение, обучение, разведданные и т.д., чтобы защитить себя".

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаНовости Мира
Овальный кабинет
Вооруженные силы Украины
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина