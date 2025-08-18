Сильная армия, вооружение, обучение, разведданные: Зеленский о том, что нужно Украине
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что для защиты Украине нужна сильная армия, вооружение, обучение и разведданные. Это заявление он сделал во время встречи с президентом США Трампом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы сильная украинская армия, вооружение, обучение и разведданные. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, передает корреспондент УНН.
Нам нужно все. Это включает две части. Во-первых, сильная украинская армия. Это вооружение, это обучение, это разведданные
Как уточнили в ЦПД СНБО, среди главных месседжей Зеленского было: "Украине нужна сильная армия, вооружение, обучение, разведданные и т.д., чтобы защитить себя".
