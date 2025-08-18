Сильная армия, вооружение, обучение, разведданные: Зеленский о том, что нужно Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы сильная украинская армия, вооружение, обучение и разведданные. Об этом Зеленский заявил во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете, передает корреспондент УНН.

Нам нужно все. Это включает две части. Во-первых, сильная украинская армия. Это вооружение, это обучение, это разведданные