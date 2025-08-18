Сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані: Зеленський про те, що потрібно Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні сильна українська армія, озброєння, навчання та розвіддані. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, передає кореспондент УНН.

Нам потрібно все. Це включає дві частини. По-перше, сильна українська армія. Це озброєння, це навчання, це розвіддані