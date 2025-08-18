Сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані: Зеленський про те, що потрібно Україні

$41.340.11
48.310.13
ukenru
18:34 • 8020 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18:12 • 10094 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
17:41 • 9808 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
14:38 • 20565 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
14:23 • 56917 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 40904 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 59617 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 42249 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 120417 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 107110 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.6м/с
61%
750мм
Популярнi новини
Будапешт звинувачує Україну в атаці на нафтопровід, Київ відповідаєVideo18 серпня, 10:02 • 98826 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 99093 перегляди
Україна на фініші: коли можуть відкритися переговорні кластери з ЄС18 серпня, 11:22 • 39435 перегляди
Мобілізований порізав себе у ТЦК Києва: реакція центру не забариласьPhoto13:13 • 5254 перегляди
ЗМІ дізналися склад учасників зустрічі Зеленського та Трампа16:07 • 32899 перегляди
Публікації
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
14:23 • 56953 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
13:19 • 59646 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося18 серпня, 10:51 • 99463 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул18 серпня, 09:00 • 120200 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 120436 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Андрій Сибіга
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Вашингтон
Європа
Реклама
УНН Lite
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video17:45 • 3004 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 70723 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 62882 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 95901 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 81860 перегляди
Актуальне
The Guardian
Гривня
Truth Social
Готовність 2030
Readiness 2030

Сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані: Зеленський про те, що потрібно Україні

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Президент Зеленський заявив, що для захисту Україні потрібна сильна армія, озброєння, навчання та розвіддані. Цю заяву він зробив під час зустрічі з президентом США Трампом.

Сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані: Зеленський про те, що потрібно Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні сильна українська армія, озброєння, навчання та розвіддані. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, передає кореспондент УНН.

Нам потрібно все. Це включає дві частини. По-перше, сильна українська армія. Це озброєння, це навчання, це розвіддані

- сказав Зеленський, відповідаючи на запитання у трансляції українською мовою, що потрібно Україні для мирної угоди.

Як уточнили в ЦПД РНБО, серед головних меседжів Зеленського було: "Україні потрібна сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані тощо, щоб захистити себе".

Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп18.08.25, 21:12 • 10106 переглядiв

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Овальний кабінет
Збройні сили України
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна