Сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані: Зеленський про те, що потрібно Україні
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що для захисту Україні потрібна сильна армія, озброєння, навчання та розвіддані. Цю заяву він зробив під час зустрічі з президентом США Трампом.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідні сильна українська армія, озброєння, навчання та розвіддані. Про це Зеленський заявив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, передає кореспондент УНН.
Нам потрібно все. Це включає дві частини. По-перше, сильна українська армія. Це озброєння, це навчання, це розвіддані
Як уточнили в ЦПД РНБО, серед головних меседжів Зеленського було: "Україні потрібна сильна армія, озброєння, навчання, розвіддані тощо, щоб захистити себе".
