Силы ПВО на Николаевщине уничтожили вражеский "шахед"

Детали

Сообщается, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине был уничтожен вражеский ударный БпЛА "Shahed-136".

Кроме того, вчера в 10:59 и в 11:31 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В 16:30 обстрелам подверглись два населенных пункта Куцурубской громады. Повреждены жилые дома. Пострадавших также нет.

Отмечается, что в г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В небе над Киевом и областью было уничтожено более 30 воздушных целей.