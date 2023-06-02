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19:26 • 40153 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 101514 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 105704 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106066 просмотра

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13 марта, 13:25 • 100799 просмотра

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13 марта, 10:29 • 92057 просмотра

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13 марта, 06:36 • 109637 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы ПВО на Николаевщине уничтожили вражеский "шахед"

Силы ПВО на Николаевщине уничтожили вражеский "шахед"

Киев • УНН

 • 236065 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Силы ПВО в Николаевской области уничтожили вражеский "шахед". Об этом сообщил Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине был уничтожен вражеский ударный БпЛА "Shahed-136".

Кроме того, вчера в 10:59 и в 11:31 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В 16:30 обстрелам подверглись два населенных пункта Куцурубской громады. Повреждены жилые дома. Пострадавших также нет.

Отмечается, что в г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

В небе над Киевом и областью было уничтожено более 30 воздушных целей.

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