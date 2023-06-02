Силы ПВО на Николаевщине уничтожили вражеский "шахед"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Силы ПВО в Николаевской области уничтожили вражеский "шахед". Об этом сообщил Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине был уничтожен вражеский ударный БпЛА "Shahed-136".
Кроме того, вчера в 10:59 и в 11:31 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
В 16:30 обстрелам подверглись два населенных пункта Куцурубской громады. Повреждены жилые дома. Пострадавших также нет.
Отмечается, что в г. Николаев, Первомайском, Баштанском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
В небе над Киевом и областью было уничтожено более 30 воздушных целей.