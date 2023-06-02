Сили ППО на Миколаївщині знищили ворожий "шахед"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Сили ППО в Миколаївській області знищили ворожий "шахед". Про це повідомив Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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Повідомляється, що вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було знищено ворожий ударний БпЛА "Shahed-136".
Крім того, вчора о 10:59 і об 11:31 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
О 16:30 обстрілів зазнали два населених пункти Куцурубської громади. Пошкоджено житлові будинки. Постраждалих також немає.
Зазначається, що у м. Миколаїв, Первомайському, Баштанському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо
В небі над Київом та областю було знищено понад 30 повітряних цілей.