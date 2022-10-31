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Силы обороны уничтожили две баржи оккупантов в районе Антоновского моста - ОК "Юг"

Силы обороны уничтожили две баржи оккупантов в районе Антоновского моста - ОК "Юг"

Киев • УНН

 • 222166 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Силы обороны Украины в течение прошлой недели уничтожили две баржи оккупантов в районе Антоновского моста в Херсонской области. Об этом говорится в сводке ОК "Юг" в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Противник продолжает обороняться и пытается удержать занятые рубежи. В то же время готовится к эвакуации отдельных подразделений и военной техники с правобережной части Херсонской области. Для этого собирают по пунктам базирования плавсредства речного флота, устанавливают понтонные переправы, пытаются использовать те же альтернативные способы переправы через Днепр, которыми заменяют поврежденные мосты. Две баржи во время таких альтернативных перевозок успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста в течение прошлой недели", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Детали

Также указано, что подтверждено уничтожение колонны военной техники.

Кроме того, как сообщается в сводке по состоянию на 14:00 31 октября, нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 75 огневых задач по районам сосредоточения сил и средств противника. Потери врага доразведываются.

По сообщению, обстановка в операционной зоне на южнобугском направлении стабильно напряженная, но контролируемая.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 71 820 человек, 2686 танков, 275 самолетов, 253 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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