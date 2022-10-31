Сили оборони знищили дві баржі окупантів в районі Антонівського мосту - ОК "Південь"

Цитата

"Противник продовжує оборонятися та намагається утримати зайняті рубежі. Водночас готується до евакуації окремих підрозділів та військової техніки з правобережної частини Херсонської області. Для цього збирають по пунктах базування плавзасоби річкового флоту, встановлюють понтонні переправи, намагаються використовувати ті самі альтернативні способи переправки через Дніпро, якими замінюють пошкоджені мости. Дві баржі під час таких альтернативних перевезень успішно знищені підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту протягом минулого тижня", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Деталі

Також вказано, що підтверджено знищення колони військової техніки.

Окрім того, як повідомляється у зведенні станом на 14:00 31 жовтня, нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 75 вогневих завдань по районах зосередження сил та засобів противника. Втрати ворога дорозвідуються.

За повідомленням, обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але контрольована.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 71 820 осіб, 2686 танків, 275 літаків, 253 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.