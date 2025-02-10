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Силы обороны закрепились и отбросили врага назад в районе суджи - военный

Силы обороны закрепились и отбросили врага назад в районе суджи - военный

Киев  •  УНН

 • 2586 просмотра

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Украинские военные закрепились и отбросили врага назад в районе суджи на курщине. На этом участке фронта замечено небольшое количество северокорейских военных.

Украинские военные смогли закрепиться и отбросить врага назад в районе суджи на курщине в рф. Северокорейские военные есть в курской области, но не много. Об этом сообщил командир пулеметного отделения батальона "Дикое поле" 67-й ОМБР Павел Сахно в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

На вопрос, удалось ли закрепиться на участке в районе суджи, где украинские войска на прошлой неделе сумели продвинуться в глубь, Сахно ответил: "Сейчас на этом направлении довольно горячо, как и по всей линии фронта. Наши войска, наш батальон действительно смогли не только закрепиться, но и отбросить врага назад. Мы не даем возможности ему закрепиться, хотя он сегодня очень настойчивый".

Также он прокомментировал ситуацию с солдатами из Северной Кореи на Курщине.

Что касается солдат из Северной Кореи, то они есть и мы их видели. Но не в таком количестве, не так много,

- сказал Сахно.

ВСУ продвинулись в Курской области РФ, оккупанты в четырех населенных пунктах - DeepState08.02.25, 02:24 • 30735 просмотров

 Дополнение

В пятницу Times сообщила, что "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь, по словам украинских и американских официальных лиц.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко 28 января сообщал, что военные из Северной Кореи на курщине не научились противостоять украинским дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками". Однако их планируют и дальше активно привлекать.

Однако 4 февраля Буданов отрицает, что солдаты КНДР отошли с линии фронта на Курщине. Он заявлял, что на линии фронта в Курске все еще воюют около 8 тыс. солдат из КНДР, но в сокращенном составе.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея
kyrylo-budanovКирилл Буданов
ukrainaУкраина

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