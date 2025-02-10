Сили оборони закріпилися й відкинули ворога назад в районі суджі - військовий

Українські військові змогли закріпитися й відкинути ворога назад в районі суджі на курщині у рф. Північнокорейські військові є в курській області, але не багато. Про це повідомив командир кулеметного відділення батальйону "Дике поле" 67-ї ОМБР Павло Сахно в ефірі телемарафону, передає УНН.

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На запитання, чи вдалося закріпитися на ділянці в районі суджі, де українські війська минулого тижня зуміли просунутися в глиб, Сахно відповів: "Зараз на цьому напрямку доволі гаряче, як і по всій лінії фронту. Наші війська, наш батальйон дійсно змогли не тільки закріпитися, але й відкинути ворога назад. Ми не даємо можливості йому закріпитися, хоча він на сьогодні дуже наполегливий".

Також він прокоментував ситуацію з солдатами з Північної Кореї на Курщині.

Що стосується солдатів з Північної Кореї, то вони є і ми їх бачили. Але не в такій кількості, не так багато, - сказав Сахно.

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Доповнення

У п'ятницю Times повідомила, що "північнокорейських солдатів, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, було відкликано з лінії фронту після важких втрат, за словами українських і американських офіційних осіб.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 28 січня повідомляв, що військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат та нині проводять із російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Однак їх планують і далі активно залучати.

Проте 4 лютого Буданов заперечує, що солдати КНДР відійшли з лінії фронту на Курщині. Він заявляв, що на лінії фронту в Курську все ще воюють близько 8 тис. солдатів із КНДР, але в скороченому складі.