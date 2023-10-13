Силы обороны отбили атаки врага на трех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск на трех направлениях, оккупанты безуспешно пытались восстановить положение в районе Работино, сообщил в пятницу спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев во время включения в эфире телемарафона, пишет УНН.
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Силы обороны, с его слов, "продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском".
"На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее города Бахмут Донецкой области, наносят врагу урон в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил Ковалев.
Спикер отметил, что "на Купянском направлении украинские воины отбили 5 атак врага в районе Синьковки и 8 атак возле Ивановки Харьковской области".
"На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление противника в районе Макеевки, юго-западнее Кременной и Серебрянского лесничества Луганской области, где наши защитники отбили более 5 атак врага", - сказал Ковалев.
На Марьинском направлении, по его словам, за прошедшие сутки "Силы обороны успешно отбили более 10 атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области".
"На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области", - сообщил спикер Генштаба.
Напомним
На Авдеевском направлении враг не прекращает попытки прорвать украинскую оборону, но безуспешно.