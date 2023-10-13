Сили оборони відбили атаки ворога на трьох напрямках - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Сили оборони України відбили атаки російських військ на трьох напрямках, окупанти безуспішно намагалися відновити положення у районі Роботиного, повідомив у п'ятницю речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов під час включення в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
Сили оборони, з його слів, "продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському".
"На Бахмутському напрямку наші захиники продовжують штурмові дії підвденніше міста Бахмут Донецької області, завдають ворогу втра у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Ковальов.
Речник зазначив, що "на Куп'янському напрямку українські воїни відбили 5 атак ворога у районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області".
"На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районі Макіївки, південно-західніше Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області, де наші захисники відбили понад 5 атак ворога", - сказав Ковальов.
На Мар'їнському напрямку, за його словами, протягом минулої доби "Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога у районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлійвки Донецької області".
"На Запорізькому напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення у районі Роботиного Запорізької області", - повідомив речник Генштабу.
Нагадаємо
На Авдіївському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати українську оборону, але безуспішно.