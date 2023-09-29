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Силы обороны отбили атаки россиян на четырех направлениях - Генштаб

Силы обороны отбили атаки россиян на четырех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 130335 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Силы обороны Украины отбили атаки российских войск на четырех направлениях, враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области и в районе Червоного Запорожской области, сообщил в пятницу спикер Генштаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Силы обороны, по его словам, продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

Цитата

"На Авдеевском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Кроме того, наши защитники успешно отбили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. На Марьинском же направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки совершил 6 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также наши защитники успешно отбили атаки врага в районе Новомихайловки Донецкой области", - отметил Ковальчук.

На Шахтерском направлении, по его словам, "наши защитники успешно отбили атаку противника в районе Урожайного Донецкой области".

"На Запорожском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районе Червоного Запорожской области, но успеха не имел", - сказал Ковальчук.

"На Купянском и Бахмутском направлениях противник наступательных действий не вел. На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаку противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - сообщил Ковальчук.

Детали

Всего за прошедшие сутки, по его словам, произошло 21 боестолкновение.

"Также оккупанты атаковали Украину 39 ударными БПЛА типа Shahed, из которых 31 уничтожен нашими защитниками", - говорил спикер.

Напомним

Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по врагу.

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