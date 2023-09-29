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Сили оборони відбили атаки росіян на чотирьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сили оборони України відбили атаки російських військ на чотирьох напрямках, ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення у районі південніше Авдіївки на Донеччині та у районі Червоного Запорізької області, повідомив у п'ятницю речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сили оборони, з його слів, продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

Цитата

"На Авдіївському напрямку противник намагався відновити втрачене положення у районі південніше Авдіївки Донецької області, але успіху не мав. Окрім того, наші захисники успішно відбили атаку ворога у районі Невельського Донецької області. На Мар'їнському ж напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 6 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також наші захисники успішно відбили атаки ворога у районі Новомихайлівки Донецької області", - зазначив Ковальчук.

На Шахтарському напрямку, за його словами, "наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Урожайного Донецької області".

"На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення у районі Червоного Запорізької області, але успіху не мав", - сказав Ковальчук.

"На Куп'янському та Бахмутському напрямках противник наступальних дій не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку противника у районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", - повідомив Ковальчук.

Деталі

Загалом протягом минулої доби, з його слів, сталося 21 бойове зіткнення.

"Також окупанти атакували Україну 39 ударними БпЛА типу Shahed, з яких 31 знищено нашими захисниками", - казав речник.

Нагадаємо

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по ворогу.

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