Силы обороны ударили по вражескому катеру при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Силы обороны Украины поразили гражданский катер, присвоенный оккупантами, при попытке ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Оперативного командования "Юг".
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"При попытке вражеской ДРГ высадиться на один из так называемых Потемкинских островов на Днепре, Силы обороны поразили легкомоторный гражданский катер, который оккупанты присвоили и обустроили для военных целей", - говорится в сообщении.
В ОК "Юг" отмечают, что оккупанты никак не поймут, что все, что они обустроят под "русский военный корабль", украинские бойцы отправят единственным известным всем курсом.
Дополнение
В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 121 480 человек, 3150 танков. Также за минувшие сутки уничтожили еще один катер, всего ликвидировано 18 кораблей/катеров.