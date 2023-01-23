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Сили оборони вдарили по ворожому катеру при спробі висадки ДРГ на острів на Дніпрі

Київ • УНН

 • 977274 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сили оборони України вразили цивільний катер, який окупанти привласнили, при спробі ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Оперативного командування "Південь".

Сили оборони вдарили по ворожому катеру при спробі висадки ДРГ на острів на Дніпрі

Цитата

«При спробі ворожої ДРГ висадитися на один з так званих Потемкінських островів на Дніпрі, Сили оборони вразили легкомоторний цивільний катер, який окупанти привласнили і облаштували для військових цілей», - йдеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначають, що окупанти ніяк не втямлять, що все, що вони облаштують під "руський воєнний корабель"українські бійці відправлять єдиним відомим всім курсом.

Доповнення

У Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 121 480 осіб, 3150 танків. Також за минулу добу знищили ще один катер, загалом ліквідовано 18 кораблів/катерів.

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