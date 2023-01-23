За минулу добу українські військові ліквідували 720 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 121 480 осіб, 3150 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 121480 (+720) осіб ліквідовано;
· танків ‒ 3150 (+5) од;
· бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од;
· артилерійських систем – 2146 (+2) од;
· РСЗВ – 447 (+2) од;
· засоби ППО ‒ 220 (+0) од;
· літаків – 287 (+0) од;
· гелікоптерів – 277 (+0) од;
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2);
· крилаті ракети ‒ 749 (+0);
· кораблі /катери ‒ 18 (+1) од;
· автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од;
· спеціальна техніка ‒ 193 (+0).
Дані уточнюються.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ