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За минулу добу українські військові ліквідували 720 окупантів

Київ • УНН

 • 7941527 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 121 480 осіб, 3150 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

 

За минулу добу українські військові ліквідували 720 окупантів

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.23 орієнтовно склали:

· особового складу ‒ близько 121480 (+720) осіб ліквідовано;

· танків ‒ 3150 (+5) од;

· бойових броньованих машин ‒ 6276 (+8) од;

· артилерійських систем – 2146 (+2) од;

· РСЗВ – 447 (+2) од;

· засоби ППО ‒ 220 (+0) од;

· літаків – 287 (+0) од;

· гелікоптерів – 277 (+0) од;

· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1894 (+2);

· крилаті ракети ‒ 749 (+0);

· кораблі /катери ‒ 18 (+1) од;

· автомобільної техніки та автоцистерн – 4936 (+4) од;

· спеціальна техніка ‒ 193 (+0).

Дані уточнюються.

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