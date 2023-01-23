За минулу добу українські військові ліквідували 720 окупантів

КИЇВ. 23 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 121 480 осіб, 3150 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.