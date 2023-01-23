За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 720 оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 121 480 человек, 3150 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.23 ориентировочно составили:
· личного состава - около 121480 (+720) человек ликвидировано;
· танков - 3150 (+5) ед;
· боевых бронированных машин - 6276 (+8) ед;
· артиллерийских систем – 2146 (+2) ед;
· РСЗО – 447 (+2) ед;
· средства ПВО - 220 (+0) ед;
· самолётов – 287 (+0) ед;
· вертолётов – 277 (+0) ед;
· БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2);
· крылатые ракеты - 749 (+0);
· корабли /катера - 18 (+1) ед;
· автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4) ед;
· специальная техника - 193 (+0).
Данные уточняются.
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