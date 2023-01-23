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БМ-27 «Ураган»

Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1784500 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БпЛА “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

Цитата

“Слава Україні! Розпочалася триста тридцять четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза російських ударів з використанням ракет наземного, морського та повітряного базування і „дронів-камікадзе“ залишається по всій Україні. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню”, — йдеться в повідомленні Генштабу.

Деталі

Ворог вів безуспішні наступальні дії на Лиманському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. Продовжує наступальні дії на Бахмутському напрямку. На інших напрямках — веде оборону.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Виїмка, Роздолівка, Білогорівка, Парасковіївка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутівка, Первомайське і Мар’їнка Донецької області.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Харківка і Попівка Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Петропавлівка, Табаївка, Синьківка, Крохмальне і Куп’янськ Харківської області, а також Новоселівське та Стельмахівка — Луганської.

На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Серебрянське лісництво та Кузьмине на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них — Верхньокам’янське, Краснополівка, Залізне, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар’їнка.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з артилерії та мінометів по районах Богоявленки та Микільського Донецької області.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 20 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Доннечині та Гуляйполе, Павлівка, Новоданилівка, Степове, Оріхів, Щербаки і Мала Токмачка Запорізької області.

На Херсонському напрямку, зокрема, обстрілів з РСЗВ зазнали райони населених пунктів Дудчани, Інгулець, Гаврилівка, Бургунка, Монастирське, Антонівка та Херсон.

З 18 по 21 січня поточного року, до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів. Особовий склад був озброєний тільки стрілецькою зброєю, засоби індивідуального захисту, як то бронежилети, мали тільки одиниці, військову техніку не завозили.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, міська лікарня Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими. Тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той же час, більшість персоналу лікарні відмовилися співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з російської федерації.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 3 удари по районах зосередження противника. Також збито ворожий БпЛА “Орлан-10”. Українські ракетники і артилеристи уразили 4 райони зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЗСУ завдали удару по експрофілакторію машинобудівного заводу на Луганщині, де були кадирівці

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