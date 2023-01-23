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Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения противника - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1784500 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БпЛА “Орлан-10”. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Авиация Сил обороны нанесла три удара по районам сосредоточения противника - Генштаб ВСУ

Цитата

“Слава Украине! Начались триста тридцать четвертые сутки российского широкомасштабного вторжения. Угроза российских ударов с использованием ракет наземного, морского и воздушного базирования и „дронов-камикадзе“ остается по всей Украине. В течение суток противник нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня”, — говорится в сообщении Генштаба.

Детали

Враг вел безуспешные наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Запорожском направлениях. Продолжает наступательные действия на Бахмутском направлении. На остальных направлениях ведёт оборону.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Выемка, Роздоловка, Белогоровка, Парасковиевка, Бахмут, Ступочки, Новобахмутовка, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Харьковка и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пыльная, Волчанск, Новомлинск, Старица и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Петропавловка, Табаевка, Синьковка, Крохмальное и Купянск Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка — Луганской.

На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Серебрянское лесничество и Кузьмино на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневому воздействию подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них — Верхнекамянское, Краснополовка, Железное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из артиллерии и минометов по районам Богоявленки и Никольского Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали более 20 населенных пунктов, в частности, Вольное Поле, Времовка и Новополь на Доннечине и Гуляйполе, Павловка, Новоданиловка, Степное, Орехов, Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении, в частности, обстрелам из РСЗО подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Ингулец, Гавриловка, Бургунка, Монастырское, Антоновка и Херсон. 

С 18 по 21 января текущего года, в населенные пункты Виноградово и Бриловка Херсонской области прибыло пополнение живой силы оккупантов. Личный состав был вооружен только стрелковым оружием, средства индивидуальной защиты, как бронежилеты, имели только единицы, военную технику не завозили.

Противник продолжает нести потери. Так, городская больница Днепрорудного Запорожской области переполнена ранеными. Только за последнее время доставлено около 150 захватчиков. В то же время, большинство персонала больницы отказались сотрудничать с оккупантами, поэтому медиков направляют из российской федерации.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения противника. Также сбит вражеский БпЛА "Орлан-10". Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 4 района сосредоточения оккупантов и 3 склада боеприпасов.

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