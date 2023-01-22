ЗСУ завдали удару по експрофілакторію машинобудівного заводу на Луганщині, де були кадирівці
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В окупованій Кадіївці на Луганщині українські військові завдали удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу де розташовувалися кадирівці. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає УНН.
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«Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців. Більше не будуть!», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео на якому українські військові знищили 5 БМП, ворожий танк та близько 30 росіян на Запорізькому напрямку під час спроби наступу рашистів.