ЗСУ завдали удару по експрофілакторію машинобудівного заводу на Луганщині, де були кадирівці

Цитата

«Луганська область. Окупований Стаханов він же Кадіївка. Вчора було завдано удару по колишньому профілакторію машинобудівного заводу високоточною зброєю. Знедавна російські окупанти зробили з нього місце розташування кадирівців. Більше не будуть!», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Генеральний штаб ЗСУ опублікував відео на якому українські військові знищили 5 БМП, ворожий танк та близько 30 росіян на Запорізькому напрямку під час спроби наступу рашистів.



