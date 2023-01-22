ВСУ нанесли удар по экспрофилакторию машиностроительного завода на Луганщине, где были кадыровцы

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«Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием. С недавних пор российские оккупанты сделали из него место расположения кадыровцев. Больше не будут!», - говорится в сообщении.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео на котором украинские военные уничтожили 5 БМП, вражеский танк и около 30 россиян на Запорожском направлении во время попытки наступления рашистов.



