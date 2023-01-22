ВСУ нанесли удар по экспрофилакторию машиностроительного завода на Луганщине, где были кадыровцы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В оккупированной Кадиевке на Луганщине украинские военные нанесли удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода, где располагались кадыровцы. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.
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«Луганская область. Оккупированный Стаханов он же Кадиевка. Вчера был нанесен удар по бывшему профилакторию машиностроительного завода высокоточным оружием. С недавних пор российские оккупанты сделали из него место расположения кадыровцев. Больше не будут!», - говорится в сообщении.
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Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео на котором украинские военные уничтожили 5 БМП, вражеский танк и около 30 россиян на Запорожском направлении во время попытки наступления рашистов.