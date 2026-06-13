Силы обороны уничтожили сеть точек запуска вражеских беспилотников в Покровске
Киев • УНН
Десантники и ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета российских БПЛА в Покровске. Враг запускал дроны с гражданских объектов для ударов по ВСУ.
Бойцы 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ совместно с военнослужащими 4-го полка Сил специальных операций "Рейнджеры" уничтожили сеть точек запуска российских беспилотников в Покровске. Об этом сообщили в 7-м корпусе ДШВ, передает УНН.
Детали
По данным военных, в результате совместной операции было поражено шесть точек взлета беспилотных летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, которые российские войска использовали для выполнения боевых задач.
Среди уничтоженных локаций - помещения вблизи городского кафе, магазина детских товаров, библиотеки, а также разрушенный дом в частном секторе.
Как отметили в ДШВ, враг использовал эти объекты для запуска дронов и нанесения ударов по позициям украинских военных, в частности по логистическим маршрутам Сил обороны.
Цели были выявлены в ходе анализа действий противника. Для их поражения украинские военные применили ударные беспилотники самолетного типа.
В результате совместных действий 7-й корпус быстрого реагирования ДШВ и 4-й полк ССО "Рейнджеры" уничтожили шесть точек взлета БПЛА вертикального взлета или посадки
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