Силы обороны в районе Бахмута за сутки продвинулись местами до 700 м - Череватый

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"Если говорить о Бахмутском направлении, здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать контратаковать. За эти сутки произошло всего 3 боестолкновения на этом направлении. 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии и два авианалета совершил", - сказал он.

"Мы, в свою очередь, продолжали контратаковать, там, где были возможности. И на флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага. При этом нанеся ему потери - 66 оккупантов уничтожили, 83 получили ранения, 3 попали в плен", - сообщил Череватый.

Детали

По его словам, украинские военные также уничтожили две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

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