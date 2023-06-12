Силы обороны в районе Бахмута за сутки продвинулись местами до 700 м - Череватый
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Силы обороны Украины на Бахмутском направлении за сутки продвинулись на флангах на расстояние от 250 до 700 метров, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"Если говорить о Бахмутском направлении, здесь продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, пробовать контратаковать. За эти сутки произошло всего 3 боестолкновения на этом направлении. 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии и два авианалета совершил", - сказал он.
"Мы, в свою очередь, продолжали контратаковать, там, где были возможности. И на флангах прошли от 250 до 700 м, подвинув врага. При этом нанеся ему потери - 66 оккупантов уничтожили, 83 получили ранения, 3 попали в плен", - сообщил Череватый.
Детали
По его словам, украинские военные также уничтожили две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубицу Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.
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