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Сили оборони у районі Бахмута за добу просунулися місцями до 700 м - Череватий

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Сили оборони України на Бахмутському напрямку за добу просунулися на флангах на відстань від 250 до 700 метрів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.

Сили оборони у районі Бахмута за добу просунулися місцями до 700 м - Череватий

Цитата

"Якщо говорити про Бахмутський напрямок, тут продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, пробувати контратакувати. За цю добу відбулося загалом 3 боєзіткнення на цьому напрямку. 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії та два авіанальоти здійснив", - сказав він.

"Ми, своєю чергою, продовжували контратакувати, там, де були можливості. І на флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога. При цьому нанісши йому втрати - 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону", - повідомив Череватий.

Деталі

З його слів, українські військові також знищили дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами.

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