Сили оборони у районі Бахмута за добу просунулися місцями до 700 м - Череватий
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сили оборони України на Бахмутському напрямку за добу просунулися на флангах на відстань від 250 до 700 метрів, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, пише УНН.
Цитата
"Якщо говорити про Бахмутський напрямок, тут продовжуються позиційні бої. Ворог намагається, але безрезультатно, пробувати контратакувати. За цю добу відбулося загалом 3 боєзіткнення на цьому напрямку. 249 разів ворог бив по наших позиціях різними типами артилерії та два авіанальоти здійснив", - сказав він.
"Ми, своєю чергою, продовжували контратакувати, там, де були можливості. І на флангах пройшли від 250 до 700 м, посунувши ворога. При цьому нанісши йому втрати - 66 окупантів знищили, 83 зазнали поранень, 3 потрапили до полону", - повідомив Череватий.
Деталі
З його слів, українські військові також знищили дві бойові машини піхоти ворога, дві бойові машини десанту, БТР, два самохідних міномети "Нона", гаубицю Д-30, протитанковий ракетний комплекс та польовий склад з боєприпасами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Череватий: російські військові, які змінюють "вагнеревців" у Бахмуті, не вмотивовані