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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы обороны поразили российских танков на $9 млрд: сколько это батальонов

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ВСУ с начала 2024 года уничтожили 3179 российских танков, что эквивалентно 102 танковым батальонам. Потери оккупантов оцениваются примерно в 9 млрд долларов США.

Силы обороны Украины с начала года поразили более 3 000 российских танков или 102 батальона, сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.

Детали

"С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подбили 3 179 танков армии рф. В танковом батальоне  - 31 танк. То есть за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковые батальоны оккупантов", - сообщили в Минобороны.

Как отметили в Минобороны, своеобразным "днем танкиста" для россиян в этом году стало 12 мая. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские подразделения за сутки поразили 31 танк оккупантов. Таким образом, в течение суток армия рф потеряла уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон.

"Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее 9 млрд долларов США. Это приблизительная сумма, которая основывается на подсчетах по средним мировым ценам на этот тип вооружения (по информации из открытых источников)", - отметили в оборонном ведомстве.

9 миллиардов долларов США, для примера, это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в рф. В то же время вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну, отметили в Минобороны.

Еще плюс 1260 оккупантов, 15 танков и 29 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага5 ноября 2024, 05:46 • 18102 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война