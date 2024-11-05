Силы обороны поразили российских танков на $9 млрд: сколько это батальонов
Киев • УНН
ВСУ с начала 2024 года уничтожили 3179 российских танков, что эквивалентно 102 танковым батальонам. Потери оккупантов оцениваются примерно в 9 млрд долларов США.
Силы обороны Украины с начала года поразили более 3 000 российских танков или 102 батальона, сообщили в Минобороны во вторник, пишет УНН.
Детали
"С начала 2024 года Силы обороны Украины уничтожили и подбили 3 179 танков армии рф. В танковом батальоне - 31 танк. То есть за 10 месяцев текущего года украинские защитники вывели из строя условно 102 танковые батальоны оккупантов", - сообщили в Минобороны.
Как отметили в Минобороны, своеобразным "днем танкиста" для россиян в этом году стало 12 мая. По данным Генерального штаба ВСУ, украинские подразделения за сутки поразили 31 танк оккупантов. Таким образом, в течение суток армия рф потеряла уничтоженными и подбитыми целый танковый батальон.
"Такие потери могут стоить бюджету страны-агрессора не менее 9 млрд долларов США. Это приблизительная сумма, которая основывается на подсчетах по средним мировым ценам на этот тип вооружения (по информации из открытых источников)", - отметили в оборонном ведомстве.
9 миллиардов долларов США, для примера, это примерно 16 годовых бюджетов города Челябинск, где худшая экологическая ситуация в рф. В то же время вместо решения внутренних социальных проблем руководство страны-агрессора продолжает вбрасывать огромные суммы в войну, отметили в Минобороны.
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