Силы обороны поразили российские РЛС, РЭБ и ретранслятор MESH-сетей
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили военные цели противника в Брянской области рф, а также в Луганской области. Ущерб уточняется.
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Генеральный штаб ВСУ 5 сентября подтвердил поражение российских РЛС, комплекса РЭБ и ретранслятора MESH-сетей, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, 4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника:
- в Картушино Брянской области рф поражена радиолокационная станция противника;
- в той же Брянской области, в районе Погара, поражён комплекс радиоэлектронной борьбы;
- в Злынке Брянской области рф — ретранслятор MESH-сетей российского агрессора;
- в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения оккупантов.
Степень нанесённого ущерба уточняется.
"Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Дальше будет!" — подчеркнули в Генштабе.
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