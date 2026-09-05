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Техника
The New York Times
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Силы обороны поразили российские РЛС, РЭБ и ретранслятор MESH-сетей

Киев • УНН

 • 1128 просмотра

Силы обороны Украины поразили военные цели противника в Брянской области рф, а также в Луганской области. Ущерб уточняется.

Силы обороны поразили российские РЛС, РЭБ и ретранслятор MESH-сетей
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ 5 сентября подтвердил поражение российских РЛС, комплекса РЭБ и ретранслятора MESH-сетей, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, 4 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника:

  • в Картушино Брянской области рф поражена радиолокационная станция противника;
    • в той же Брянской области, в районе Погара, поражён комплекс радиоэлектронной борьбы;
      • в Злынке Брянской области рф — ретранслятор MESH-сетей российского агрессора;
        • в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения оккупантов.

          Степень нанесённого ущерба уточняется.

          "Работа по ключевым военным целям противника продолжается. Дальше будет!" — подчеркнули в Генштабе.

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          Юлия Шрамко

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