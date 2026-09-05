Сили оборони уразили російські РЛС, РЕБ і ретранслятор MESH-мереж
Київ • УНН
Сили оборони України уразили військові цілі ворога у Брянській області рф, а також у Луганській області. Збитки уточнюються.
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Генеральний штаб ЗСУ 5 вересня підтвердив ураження російських РЛС, комплексу РЕБ та ретранслятора MESH-мереж, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, 4 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника:
- у Картушині Брянської області рф уражено радіолокаційну станцію противника;
- у тій же Брянській області, в районі Погара, уражено комплекс радіоелектронної боротьби;
- у Злинці Брянської області рф – ретранслятор MESH-мереж російського агресора;
- у Сокологірську Луганської області уражено ремонтну базу підрозділу окупантів.
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!" - наголосили в Генштабі.
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