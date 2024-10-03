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Силы обороны остановили активное наступление россиян под Покровском - руководитель ЦПД

Силы обороны остановили активное наступление россиян под Покровском - руководитель ЦПД

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 08:38  •  2239 просмотра

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Украинские защитники остановили активное наступление российских войск под Покровском Донецкой области. За минувшие сутки произошло 142 боевых столкновения, самые горячие бои - на Покровском и Кураховском направлениях.

Украинским защитникам удалось остановить активное наступление российских войск под Покровском Донецкой области, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

«Под Покровском удалось остановить активное наступление россиян пока», - написал Коваленко в Telegram в 9:42 сегодня.

Также, по его словам, попытка прорыва врага к Любимовке на Курщине тоже остановлена.

Дополнение 

За прошедшие сутки на фронте состоялось 142 боевых столкновения. Самые горячие бои состоялись на Покровском и Кураховском направлениях. На Покровском направлении наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Николаевки.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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