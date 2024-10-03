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Сили оборони зупинили активний наступ росіян під Покровськом - керівник ЦПД

Сили оборони зупинили активний наступ росіян під Покровськом - керівник ЦПД

Київ • УНН

 • 15635 перегляди

Українські захисники зупинили активний наступ російських військ під Покровськом Донецької області. За минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення, найгарячіші бої - на Покровському та Курахівському напрямках.

Українським захисникам вдалось зупинити активний наступ російських військ під Покровськом Донецької області, повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

"Під Покровськом вдалося зупинити активний наступ росіян наразі", - написав Коваленко у Telegram о 9:42 сьогодні.

Також, за його словами, спроба прориву ворога до Любимівки на Курщині теж зупинена.

Доповнення 

Протягом минулої доби на фронті відбулось 142 бойових зіткнення. Найгарячіші бої відбулись на Покровському та Курахівському напрямках. На Покровському напрямку найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Миколаївки.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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