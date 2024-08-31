Силы обороны ночью сбили 24 ударных БПЛА, еще 25 упали самостоятельно, три - улетели в россию и беларусь
Киев • УНН
Силы обороны Украины сбили 24 ударных БПЛА «Шахед», еще 25 упали самостоятельно. Три дрона полетели в россию и беларусь. Атака также включала ракеты С-300 и «Искандер-М».
Армия рф в ночь на 31 августа атаковала Украину 53 "шахедами", четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и баллистической ракетой "Искандер-М". Силы противовоздушной обороны сбили 24 ударных БПЛА, еще 25 упали самостоятельно, три - улетели в россию и беларусь. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в ночь на 31 августа 2024 года враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из воронежской обл., четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донецкой области и 52-мя ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из курской обл.
К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 24 ударных БпЛА "Shahed-131/136", 25 - локально потеряны (упали самостоятельно). Два беспилотника полетели в направлении россии, еще один - в республику ббеларусь
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях.
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