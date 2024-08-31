Сили оборони вночі збили 24 ударних БПЛА, ще 25 упали самостійно, три – полетіли в росію та білорусь
Київ • УНН
Сили оборони України збили 24 ударних БПЛА "Шахед", ще 25 упали самостійно. Три дрони полетіли в росію та білорусь. Атака також включала ракети С-300 та "Іскандер-М".
Армія рф у ніч на 31 серпня атакувала Україну 53 "шахедами", чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та балістичною ракетою "Іскандер-М". Сили протиповітряної оборони збили 24 ударних БПЛА, ще 25 упали самостійно, три – полетіли в росію та білорусь. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ, передає УНН.
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Як повідомляється, у ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із курської обл. – рф.
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один – у республіку білорусь
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях.
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