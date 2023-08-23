Силы обороны на юге имели успех в направлении Новопрокоповки - спикер Генштаба

Детали

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

По его словам, украинские военные "имели успех в направлении Новопрокоповки, закрепляются на достигнутых рубежах".

Силы обороны, как указано, наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Дополнение

22 августа в Минобороны сообщили, что Силы обороны с боем вошли в Роботино.