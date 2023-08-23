Силы обороны на юге имели успех в направлении Новопрокоповки - спикер Генштаба
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинские войска имели успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте, сообщил в среду сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, слова которого обнародовал Military Media Center, пишет УНН.
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Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
По его словам, украинские военные "имели успех в направлении Новопрокоповки, закрепляются на достигнутых рубежах".
Силы обороны, как указано, наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.
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22 августа в Минобороны сообщили, что Силы обороны с боем вошли в Роботино.