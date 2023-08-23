Сили оборони на півдні мали успіх у напрямку Новопрокопівки - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Українські війська мали успіх у напрямку Новопрокопівки на південному фронті, повідомив у середу повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, слова якого оприлюднив Military Media Center, пише УНН.
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Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.
За його словами, українські військові "мали успіх у напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах".
Сили оборони, як вказано, завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Доповнення
22 серпня у Міноборони повідомили, що Сили оборони з боєм увійшли у Роботине.