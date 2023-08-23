Сили оборони на півдні мали успіх у напрямку Новопрокопівки - речник Генштабу

Деталі

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

За його словами, українські військові "мали успіх у напрямку Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах".

Сили оборони, як вказано, завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Доповнення

22 серпня у Міноборони повідомили, що Сили оборони з боєм увійшли у Роботине.