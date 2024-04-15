Силы обороны на Ореховском направлении отбили девять вражеских атак

На Ореховском направлении украинские защитники отбили девять вражеских атак. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 4 штурма украинских позиций, понеся потери. Об этом сообщают Силы обороны юга, пишет УНН.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 штурмов, из которых 8 в районе Старомайорского и 1 в районе Роботино. Успеха не имели, - говорится в сообщении.

Детали

На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 4 штурма наших позиций. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции.

Силы обороны продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку.

В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 256 разведывательных дронов.

Отмечается, что в течение боевых суток оккупанты на Ореховском направлении осуществили 3 авиационных удара с применением 1 управляемой авиабомбы и около двух десятков неуправляемых авиационных ракет.

Напомним

Силы обороны Украины поразили около трети кораблей черноморского флота россии, выведя из строя корабли разных типов.