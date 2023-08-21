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Силы обороны имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области

Силы обороны имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Враг тщетно пытался вернуть утраченные положения под Роботиным Запорожской области. Сейчас боевые действия проходят в рамках плана ВСУ, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает УНН.

Детали

На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне. Они продолжают обстреливать наши позиции и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы “Ланцет”, сообщила Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что наши подразделения имели успех в юго-восточном направлении Роботина и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

Цитата

"Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно. В Роботино сейчас продолжается плановая боевая работа", - отметила она.

Дополнение

На юге продолжаются наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю там оккупанты потеряли более 50 единиц техники включая вертолет "Аллигатор".

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются окружить город Авдеевка, но им это не удается. Также они продолжают уничтожать всю инфраструктуру в Марьинке, чтобы захватить город, но наши защитники дают им достойный отпор. Урожайное враг пытается вернуть.

В течение прошлой недели на Купянско-Лиманском направлении российские оккупанты уменьшили количество обстрелов, однако не оставляют попыток продвигаться там. Сейчас враг "зализывает раны" и дополнительно подтягивает туда силы.

Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв. км возле Бахмута, в целом во время наступления площадь освобожденной вокруг города территории достигает 43 кв. км.

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