Сили оборони мають успіх в напрямку Роботиного Запорізької області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Ворог марно намагався повернути втрачені положення під Роботиним Запорізької області. Наразі бойові дії проходять в рамках плану ЗСУ, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.
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На Запорізькому та Херсонському напрямках російська армія в обороні. Вони продовжують обстрілювати наші позиції та цивільні об’єкти у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях, при цьому активно застосовують баражуючи боєприпаси “Ланцет”, повідомила Маляр.
Заступниця міністра оборони зауважила, що наші підрозділи мали успіх в південно-східному напрямку Роботина та південніше Малої Токмачки Запорізької області.
Цитата
"Ворог намагався повернути втрачені положення східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно. В Роботине зараз триває планова бойова робота", - зазначила вона.
Доповнення
На півдні продовжуються наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень там окупанти втратили понад 50 одиниць техніки включно з гелікоптером "Алігатор".
На сході України тривають запеклі бої. Окупанти намагаються оточити місто Авдіївка, але їм це не вдається. Також вони продовжують знищувати всю інфраструктуру в Мар'їнці, аби захопити місто, але наші оборонці дають їм гідну відсіч. Урожайне ворог намагається повернути.
Впродовж минулого тижня на Куп'янсько-Лиманському напрямку російські окупанти зменшили кількість обстрілів, однак не полишають спроб просуватися там. Наразі ворог "зализує рани" і додатково підтягує туди сили.
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв. км біля Бахмута, загалом під час наступу площа звільненої навколо міста території сягає 43 кв. км.
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