Винищувачі F-16 здатні змінити перебіг подій на фронті - Ігнат

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“Ну одразу, звичайно, не виграємо (війну- ред.), але F-16 здатний змінити перебіг подій. Здатний забезпечити нам те, що сьогодні потрібно найбільше — перевага в повітрі на окупованих територіях. Зараз в ці секунди там перебувають 8-9 російських винищувачів. Вони скидують авіабомби та пускають авіаційні ракети ”, - заявив Ігнат.

Однак, коли винищувачі F-16 будуть на озброєнні у Сил оборони України авіації рф не вдасться це робити.

“Тому перевага в повітрі — це ключ до успіху на землі. Ми повинні це всі розуміти”, — зауважив речник.

Та додав, що наявність західних літаків і іх присутність біля лінії фронту змусить російську авіацію бути не такою активною.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський 20 срепня повідомив про позитивне вирішення питання постачання винищувачів F-16 Україні, Нідерланди нададуть 42 винищувачі Україні.

В свою чергу, Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16. Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен висловила сподівання, що перші винищувачі F-16 від Данії будуть в Україні ближче до Нового року. Їх буде близько шести.