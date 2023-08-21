Истребители F-16 способны изменить ход событий на фронте - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Получение Украиной истребителей F-16 изменит ход событий на фронте. Самолеты западного образца позволят обеспечить преимущество Украины в воздухе на оккупированных территориях. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.
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“Ну сразу, конечно, не выиграем (войну - ред.), но F-16 способен изменить ход событий. Способен обеспечить нам то, что сегодня нужно больше всего — преимущество в воздухе на оккупированных территориях. Сейчас в эти секунды там находятся 8-9 российских истребителей. Они сбрасывают авиабомбы и пускают авиационные ракеты ”, - заявил Игнат.
Однако, когда истребители F-16 будут на вооружении у Сил обороны Украины авиации рф не удастся это делать.
“Поэтому преимущество в воздухе — это ключ к успеху на земле. Мы должны это все понимать”, — заметил спикер.
И добавил, что наличие западных самолетов и их присутствие у линии фронта заставит российскую авиацию быть не такой активной.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа сообщил о положительном решении вопроса поставки истребителей F-16 Украине, Нидерланды предоставят 42 истребителя Украине.
В свою очередь, Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила надежду, что первые истребители F-16 от Дании будут в Украине ближе к Новому году. Их будет около шести.