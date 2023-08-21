На південному напрямку за минулий тиждень окупанти втратили понад 50 одиниць техніки - Маляр

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“На півдні наші Збройні Сили продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там наші оборонці стикаються з дуже серйозними перепонами та обороною з боку ворога, і усіляко намагаються зменшити її потенціал”, - сказала Маляр.

Проте там просуватись складно, бо ворог укріпився мінами, бетоном, і підтягує свої підрозділи, включаючи професійних десантників, військову техніку, яку наші військові "дуже потужно знищують".

“Разом з тим за минулий тиждень на південному напрямку ОСУВ “Таврія” знищили 18 танків ворога, 29 бойових броньованих машин, артилерійські системи, міномети і навіть 1 гелікоптер Ка-52 "Алігатор", знищена спеціальна техніка та засоби ППО”, - додала Маляр.

Вона додала, що ворог на напрямку не може здійснювати повноцінну оборону через те, що його ослаблюють ВСУ, аби рухатись вперед.

Нагадаємо

За позаминулу добу ворог здійснив 626 обстрілів і наніс 15 авіаударів по українським позиціям на Таврійському напрямку. Втрати окупантів за добу пораненими та полоненими склали 232 особи.