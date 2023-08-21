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На южном направлении за прошедшую неделю оккупанты потеряли более 50 единиц техники - Маляр

На южном направлении за прошедшую неделю оккупанты потеряли более 50 единиц техники - Маляр

Киев • УНН

 • 2904865 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. На юге продолжаются наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшую неделю там оккупанты потеряли более 50 единиц техники, включая вертолет "Аллигатор", сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона, передает УНН.

Цитата

“На юге наши Вооруженные Силы продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Там наши защитники сталкиваются с очень серьезными преградами и обороной со стороны врага, и всячески пытаются уменьшить ее потенциал”, - сказала Маляр.

Однако там продвигаться сложно, потому что враг укрепился минами, бетоном, и подтягивает свои подразделения, включая профессиональных десантников, военную технику, которую наши военные "очень мощно уничтожают".

“Вместе с тем за прошедшую неделю на южном направлении ОСУВ “Таврия” уничтожили 18 танков врага, 29 боевых бронированных машин, артиллерийские системы, минометы и даже 1 вертолет Ка-52 "Аллигатор", уничтожена специальная техника и средства ПВО”, - добавила Маляр.

Она добавила, что враг на направлении не может осуществлять полноценную оборону, так как его ослабляют ВСУ для того, чтобы двигаться вперед.

Дополнение

За позапрошлые сутки враг совершил 626 обстрелов и нанес 15 авиаударов по украинским позициям на Таврическом направлении. Потери оккупантов за сутки ранеными и пленными составили 232 человека.

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