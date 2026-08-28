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Силы обороны ликвидировали еще 1 630 оккупантов и уничтожили более тысячи единиц вражеской техники

Киев • УНН

 • 762 просмотра

Украинские военные ликвидировали 1 630 российских военнослужащих и уничтожили 1 657 БПЛА, 493 автомобиля и десятки артсистем. Общие потери РФ достигли 1 483 780 человек.

Силы обороны ликвидировали еще 1 630 оккупантов и уничтожили более тысячи единиц вражеской техники

Украинские военные за минувшие сутки обезвредили 1 630 российских захватчиков и существенно ослабили материально-техническую базу противника. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Подробности

Оккупационные войска понесли ощутимые потери в беспилотных аппаратах и автотранспорте. Воздушные силы и подразделения сухопутных войск сбили 1 657 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня. Также украинские защитники обезвредили 8 крылатых ракет и уничтожили 493 единицы автомобильной техники вместе с автоцистернами.

Существенные потери понесла и тяжёлая артиллерия врага. За сутки бойцы уничтожили 55 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и 2 реактивные системы залпового огня. Кроме того, ликвидированы 3 российских танка, 2 единицы специальной техники и 16 наземных робототехнических комплексов.

Общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют ориентировочно 1 483 780 человек личного состава. За это время уничтожены 12 307 танков, 25 237 боевых бронированных машин, 48 749 артиллерийских систем и 2 067 реактивных систем залпового огня.

Украина может столкнуться с нехваткой ракет для новых SAMP/T NG28.08.26, 04:16 • 26643 просмотра

Степан Гафтко

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